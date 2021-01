Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri dimineata Casa Alba, cu cateva ore inainte de finalul mandatului sau, fara sa-l fi primit mai intai pe succesorul sau, Joe Biden, care va depune juramantul la pranz, relateaza AFP si DPA. Elicopterul prezidential Marine One, avandu-i la bord pe Donald…

- Donald Trump pleaca de la Casa Alba dupa 4 an de mandat.Trump va pleca la bordul elicopterului prezidential, Marine One, care a aterizat pe peluza din fata Casei Albe in jurul orei 8 dimineata, ora Washingtonului 15:00, ora Romaniei .In ultimul sau discurs oficial, Trump a spus ca "se va ruga pentru…

- In ultima zi de mandat, președintele SUA Donald Trump a ținut un speech de ramas bun, in care „a cerut rugaciuni pentru noua administrație a președintelui ales Joe Biden”, dar a refuzat sa menționeze numele lui Biden, conform extraselor publicate de Casa Alba, a notat agenția Reuters . „Saptamana aceasta,…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat miercuri in fata sustinatorilor sai entuziasti ca nu-si va recunoaste "niciodata" infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie in fata democratului Joe Biden, afirmand din nou, fara sa prezinte vreo dovada, ca alegerile au fost insotite de fraude…

- Președintele american Donald Trump spune ca scrutinul prezidențial este departe de a se fi incheiat, dupa ce presa americana a scris ca Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele american nu se lasa și spune ca echipa sa de campanie va incepe de luni acțiunile in instanța.…