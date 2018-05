Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…

- Donald Trump urma sa participe in februarie la inaugurarea noului sediu al ambasadei SUA din Londra, dar a anulat vizita fiindca este nemultumit de costurile lucrarilor. Potrivit presei britanice, Donald Trump i-a spus premierului Theresa May la Forumul Economic Davos ca va efectua…

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Premierul britanic Theresa May si-a convocat joi principalii ministri la o reuniune speciala a cabinetului pentru a discuta despre implicarea Marii Britanii intr-o posibila actiune militara a Statelor Unite si Frantei impotriva Siriei dupa un presupus atac cu gaz toxic asupra civililor, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului in cursul zilei de joi pentru a discuta situatia din Siria, in conditiile in care surse oficiale sustin ca armata britanica va participa la un atac al SUA in Siria. May a declarat ca "toate indiciile" arata ca regimul…

- Guvernul britanic ia in considerare sa permita vizite la Iulia Skripal, care este in proces de recuperare in spital dupa ce a fost otravita impreuna cu tatal sau, fostul dublu spion rus Serghei Skripal, intr-un atac cu un agent neurotoxic pentru care Londra a acuzat Moscova, potrivit Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba.

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, „pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt.