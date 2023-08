(VIDEO) Dolj: Reținut pentru că a încălcat ordinul de protecție Un barbat de 36 de ani, din comuna Giurgița, banuit de comiterea infracțiunilor de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie, harțuire, amenintare, violare de domiciliu, distrugere și lovire sau alte violente, a fost reținut de catre polițiști, noaptea trecuta. Potrivit IPJ Dolj, barbatul este banuit ca la 30 august ar fi incalcat prevederile ordinului de protectie emis impotriva sa. Acesta s-ar fi apropiat de locuința fostei sale concubine, unde ar fi provocat un incendiu. Anterior, este banuit ca ar fi patruns in interiorul locuinței acesteia, unde i-ar fi adresat amenințari cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 50 de ani, din comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, a fost depistat in trafic, miercuri, in timp ce conducea pe Calea Clujului din municipiul Oradea, informeaza Bihor Online.„In urma testarii preliminare de drog, al carei rezultat a fost pozitiv, exista suspiciunea ca barbatul…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri, sambata, intr-un accident rutier, in statiunea 2 Mai, a fost retinut. Barbatul a fost condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta. Astazi, 20 august, urmeaza sa fie prezentat…

- Proprietarul unei stane a snopit in bataie un cioban din comuna Cetate, județul Dolj. El a fost reținut, ieri, de polițiștii din Calafat. Barbatul, de 50 de ani, din satul Golenti, a fost reținut sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala. In seara zilei de 25 iunie, un barbat de 48…

- Noi detalii despre crima din Craiova comisa ziua in amiaza mare. Adolescentul de 17 ani acuzat ca a injunghiat doi tineri in Gradina Botanica din Craiova a fost retinut de politistii doljeni pentru 24 de ore. Fata de 14 ani a murit la scurt timp dupa agresiune. Tanarul de 20 de ani este in continuare…

- Un craiovean a facut scandal pe strada și a ajuns dupa gratii. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au reținut, aseara, un craiovean de 35 de ani. Acesta este banuit de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Un barbat, din…

- Trei tineri din Craiova au fost reținuți ieri de polițiști dupa ce au fost prinși in flagrant in timp ce furau motorina din rezervorul unui camion parcat pe bulevardul Dacia. „Ieri, 03 iunie a.c., polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, trei tineri cu varste cuprinse…

- Un barbat de 43 de ani din comuna Desa, judetul Dolj, a fost retinut 24 de ore, fiind acuzat de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte asupra unui membru de familie, dupa ce si-a batut tatal, in urma unui conflict, iar acesta a murit la spital o zi mai tarziu. Mama barbatului a fost cea care a sunat…