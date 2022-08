(VIDEO) Dolj: Bărbat reţinut pentru lovire sau alte violenţe Polițiștii din cadrul Sectiei 12 Rurala Daneti au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un barbat de 32 de ani, din comuna comuna Dobresti, sat Georocel, banuit de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca la data de 30 iulie a.c., cel in cauza, in timp ce se afla cu ovinele la pascut pe camp, in extravilanul localitatii Dobresti, sat Georocel, pe fondul unor discutii in contradictoriu, ar fi agresat fizic un barbat de 61 de ani, din aceeasi localitate, care a necesitat acordarea de ingrijiri medicale, fiind transportat la spital. Ieri,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

