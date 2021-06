Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primarului Sectorului 2, Radu Mihaiu, micii oferiti sunt contributia integrala si voluntara a Terasei Obor.„Așa cum s-au legat lucrurile, celebrul nostru targ plin de istorie, Oborul, va fi o noua atracție: vaccin cu mici cu muștar. E pe bune, nu-i o gluma. De ceva timp, cei 2 viceprimari au…

- Multe produse de unica folosinta din plastic, cum sunt paiele pentru baut sau betisoarele pentru urechi, nu mai pot fi produse in Uniunea Europeana de luna viitoare, iar pungile din plastic usoare urmeaza sa fie retrase din circulatie din 2022, spune Angela Merkel, anunta Agerpres. Oamenii vor constata…

- Elevii de la Scoala gimnaziala „Gheorghe Titeica” din Craiova au imbracat azi tinute din materiale reciclabile si au facut astfel parada costumelor Eco. Scopul activitatii a fost de a marca Ziua Mondiala a Mediului ce va fi sarbatorita pe 5 iunie, pentru a aminti importanța respectarii Planetei și de…

- BRUXELLES, 25 mai – Sputnik, Daniela Porovaț. Departamentul Trezoreriei SUA a declarat saptamana trecuta ca a propus o rata minima globala a impozitului pe profit de cel puțin 15%, iar Franța, Germania și Italia au declarat ca propunerea este o baza buna de pornire pentru a ajunge la un acord internațional…

- Accidentata la gamba în timpul partidei cu Angelique Kerber de la Roma, Simona Halep va rata prezența la Roland Garros, turneu unde a cucerit în 2018 primul Grand Slam din cariera. Conform spuselor lui Cristian Mândru (jurnalist TVR), Simona nu va putea fi pe teren la Paris,…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, joi, la ora 12,00, o vizita in Parcul Natural Vacaresti, cu ocazia Zilei Pamantului, anunta Administratia Prezidentiala. In fiecare an, pe 22 aprilie se sarbatorește Ziua Pamantului, ziua cand s-a nascut mișcarea pentru protejarea mediului inconjurator. Ziua Pamantului…

- Ministrul german al Finantelor si-a exprimat sustinerea pentru ca Romania sa primeasca invitatia de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a scris vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor din Romania, Alexandru Nazare. "Am discutat joi seara, pentru a doua oara de la inceputul…

- Ma bucura faptul ca social-democrata Malu Dreyer revine la conducerea regiunii Renania Palatinat, in urma alegerilor care au avut loc ieri in cateva regiuni din Germania. M-as bucura daca și in Romania am avea cat mai mulți aleși - la nivel central și local - cu adevarat preocupați de reducerea inegalitaților…