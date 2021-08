VIDEO Doi tineri, spulberați de pe trecerea de pietoni de un taximetrist Doi tineri au fost la un pas de o tragedie din cauza unui taximetrist grabit și neatent. Tinerii se aflau la jumatatea trecerii de pietoni cand, pe langa mașina care se oprise ca sa le dea prioritate, a trecut in mare viteza un taxi. Cei doi pietoni au fost aruncați cațiva metri in aer. Imagini, […] The post VIDEO Doi tineri, spulberați de pe trecerea de pietoni de un taximetrist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

