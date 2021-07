Una dintre cele mai aglomerate intersecții din Suceava a fost blocata in jurul orei 11,00. Doi șoferi au coborat din mașinile lor și s-au luat la bataie. Nu au fost opriți nici de claxoanele insistente ale șoferilor prinși in blocaj. Altercația a fost surprinsa de un conducator auto aflat in intersecție. Cei doi soferi s-au […] The post VIDEO Doi șoferi au blocat o intersecție in Suceava. S-au batut și s-au scuipat, in timp ce zeci de șoferi claxonau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .