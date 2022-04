Doi slovaci deosebit de violenți, care erau urmariți internațional pentru planificarea unui omor la comanda, dar și pentru trafic de droguri, au fost prinși de polițiștii romani, intr-un hotel din Satu Mare. Cei doi vor fi prezentați instanței in vederea extradarii in Slovacia. Autoritațile din Slovacia i-au informat pe omologii romani ca doi barbați, urmariți […] The post VIDEO / Doi slovaci care planuiau un asasinat la comanda, prinși intr-un hotel din Satu Mare. Unul dintre ei era pe lista Most Wanted appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…