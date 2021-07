Stiri pe aceeasi tema

- Doi pui de urs au ramas blocati, duminica, intr-un tomberon de gunoi din Poiana Brasov, in care intrasera in cautare de hrana. Jandarmii au fost solicitați sa intervina in zona Coliba Haiducilor, din Poiana Brasov, in locul in care sunt depozitate resturile menajere. „Echipajul nostru, care a intervenit…

- Jandarmii din Brașov au intervenit duminica dimineața sa elibereze doi pui de urs care au ramas captivi intr-un tomberon, unde cautau hrana. Autoritațile au informat pe pagina de Facebook ca puii au ramas blocați in tomberon in zona Coliba Haiducilor, din Poiana Brașov, in locul in care sunt depozitate…

- Zeci de pasari Flamingo au fost vazute in aceasta perioada in zona Deltei Dunarii. Fiind o aparitie rara la noi, turistii au luat cu asalt locurile unde acestea s-au adapostit. Specialistii arata ca ele au nevoie de liniste pentru a putea cuibari.

- S-a intamplat in Varfului Bihor, unde jandarmii montani au intervenit de urgența, pentru a scoate cele doua autoturisme din zapada. Din imaginile surprinse de salvatori, se poate vedea ca doar trei dintre turiști erau echipați adecvat. Ceilați doi, in pantaloni scurți și adidași, au dat și ei o mana…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan "Muntele Baișorii" alaturi de Salvamont Cluj au intervenit, in urma unui apel la S.N.U.A.U. 112, pentru a ajuta doi turiști care au ramas impotmoliți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jandarmii montani au intervenit duminica seara pentru a ajuta un grup de turiști ramași blocați cu o mașina tip SUV, pe un drum cu zapada ce face legatura cu varful Bihor. Potrivit Jandarmeriei Alba, este vorba despre un grup de șapte tineri. ”Duminica, 9 mai, in jurul orei 22.30, jandarmii din cadrul…

- A fost gasit un pui de urs in zona hotelului Roman, Baile Herculane. In zona s-ar afla și ursoaica, fiind un pericol pentru oameni. Jandarmeria Caraș-Severin recomanda evitarea traseelor turistice din zona „Foișoarelor” și vecinatate.

- In acest sfarșit de saptamana, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș va intensifica masurile și acțiunile specifice de asigurare a ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se prevenirea faptelor antisociale, a celor care aduc atingere normelor de conviețuire sociala, precum și prevenirea…