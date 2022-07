Stiri pe aceeasi tema

- Primul contingent de pompieri romani, format din 28 de ofiteri si subofiteri din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), a plecat, joi, spre Grecia, unde participa la un program pilot de pre-pozitionare, in vederea stingerii incendiilor de padure, organizat de Directia Generala…

- Un prim contingent de pompieri din romani a plecat, joi spre Grecia, pentru a participa la un program pilot de monitorizare si stingere a incendiilor de padure, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Incendiile de padure din Grecia vor fi ținute sub control cu ajutorul a 28 de pompieri ofițeri și subofițeri din toate județele, iar contingentul roman e condus de adjunctul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența Bihor.

- FOTO| Doi subofițeri de la ISU Alba vor participa la un program pilot de pre-poziționare in Grecia: Primul contingent a plecat astazi spre Atena FOTO| Doi subofițeri de la ISU Alba vor participa la un program pilot de pre-poziționare in Grecia: Primul contingent a plecat astazi spre Atena In perioada…

- Peste 3.000 de angajati din 70 de companii din Marea Britanie vor testa timp de sase luni saptamana de lucru de patru zile fara nicio pierdere la salariu, in ceea ce organizatorii sustin ca este cel mai mare proiect pilot care are loc pe plan global, transmite DPA.Firmele vor achita integral salariile…

- Astazi e o zi grea pentru familia lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței. Mama lui și a fraților sai va fi inmormantata, iar acum el și Alexandru așteapta sa vada daca vor putea fi eliberați din inchisoare și sa participe la funeralii. Decizia nu a fost inca pronunțata.

- N. D. Intr-o zona intens circulata din municipiul reședința al județului Prahova – Bariera București – Primaria Ploiești și Poliția Locala deruleaza un proiect pilot de fluidizare a traficului. Astfel, echipaje ale Poliției Locale Ploiești vor fi prezente, in fiecare dimineața, atat in zona trecerii…

- Bucuresti, Cluj-Napoca si Suceava au fost desemnate de Comisia Europeana printre cele 100 de orase din UE care vor participa la misiunea UE pentru orase inteligente si neutre din punct de vedere al impactului asupra climei pana in 2030, asa-numita misiune 'Orase', se arata intr-un