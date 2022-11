Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au murit intr-un incendiu izbucnit intr-un club de noapte din orașul Kostroma, situat la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, au anunțat sambata autoritațile locale, potrivit de AFP. „Potrivit primelor informații, 13 persoane au murit in incendiu”, a declarat guvernatorul regional…

- 11 persoane au fost salvate in urma apelurilor efectuate la Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, patru dintre acestea fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Asta dupa ce, in ultimele zile ale vacanței de toamna a elevilor, mii de romani au mers…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, miercuri dimineața, pe DN 13 – E60, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș, localitatea Acațari,…

- O coliziune intre doua avioane de dimensiuni mici a avut loc, joi, deasupra unui aeroport din California, au anuntat autoritatile locale, raportand mai multe decese, dar fara alte detalii pentru moment, relateaza AFP. Potrivit autoritatii americane de reglementare a aviatiei civile, FAA, doua persoane…

- Salvamont Romania anunta ca, doar dupa ziua de sambata, s-a inregistrat un ”numar ingrijorator de mare” de evenimente pe munte, echipele avand 31 de interventii, cele mai multe in Busteni. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 31 apeluri prin care se solicita interventia…

- Salvamontiștii din Campulung Muscel i-au recuperat pe parinții și cei doi copii ai lor, de 5 și 6 ani, de pe Varful Vartoapele, din județul Argeș, dupa ce familia a fost suprinsa de o furtuna puternica. Cei mici erau la un pas de șoc hipotermic cand au fost gasiți, fiind imbracați in tricouri, pantaloni…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști. Trei…