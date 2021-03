VIDEO Doi muncitori, în stare gravă după ce au căzut de pe clădirea Facultății de Geografie din Cluj Accidentul s-a produs joi, in jurul orei 13:00. Cei doi barbați au cazut de la o inalțime de aproximativ 10 metri cu un lift pentru manipularea materialelor de construcții. Cel mai probabil, aceștia lucrau la renovarea cladirii, potrivit realitateadecluj.net La locul accidentului au fost trimise o autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ.Cei doi au suferit multiple traumatisme, unul fiind gasit in stare de semiconștiența. ”Pompierii au gasit cei doi barbați, aflați intre mai multe materiale, cu traumatisme multiple și erau in stare de conștiința, unul cooperant și celalalt in stare de semiconștiența.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

