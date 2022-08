Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea campaniei ,,Dincolo de aparențe”, polițiștii din cadrul I.P.J. Covasna –Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Biroul Siguranța Școlara și Serviciul Rutier au desfașurat, recent, o serie de activitați informative cu caracter preventiv intr-o tabara de vara din localitatea Barcani,…

- Politistii covasneni continua activitatile preventive pentru cresterea gradului de constientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substante interzise. Oamenii legii sunt prezenti pe parcursul evenimentului Empty Festival, derulat in perioada 8 -10 Iulie 2022 la Targu Secuiesc. Ca urmare…

- Agitație mare astazi, 18 iunie, in Gara CFR din Baia Mare, dupa ce polițiștii Biroului Transporturi Maramureș, impreuna cu Grupa Canina , au desfașurat o acțiune in vederea conștientizarii cetațenilor cu privire la riscurile consumului de substanțe interzise, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale.…

- Trei tineri au fost prinși aseara de catre polițiști cu 15 plicuri de substanțe interzise. Aceștia se aflau intr-o mașina parcata. Ce a atras atenția polițiștilor: Polițiștii au luat aseara la puricat o mașina staționata pe o strada din Bistrița. Oamenilor legii le-au atras atenția tocmai cei trei ocupanți,…

- In seara zilei de 16 iunie 2022, cu ocazia evenimentului muzical „Party After Exam”, desfașurat in zona adiacenta a Porții de intrare nr. 1 din Cetatea Devei, din municipiul Deva, județul Hunedoara, polițiștii au acționat in cadrul dispozitivului curent de ordine si siguranta publica, avand ca prioritate…

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…

- Doi barbați de 27 și respectiv 29 de ani, originari din Chișinau și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii capitalei in sectoarele Buiucani și Rișcani, in timp ce cautau in tufișuri substanțe narcotice.