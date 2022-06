VIDEO - Doi copii și-au văzut părinții cum mor: totul a avut loc la Timiș Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani care au intrat duminica in apele raului Timis, in zona localitatii Costeiu, s-au inecat in apa. la Interventie au participat pompieri, scafandrii si elicopterul SMURD. Cei doi erau concubini si aveau impreuna o fetiti si un baiat de 10 si 11 ani care acum au ramas orfani, informeaza News.ro. Cei doi soți au ieșit la gratar cu alți prieteni de familie și cu cei doi copii. Potrivit presei locale cei care au alertat autritațile au fost chiar cei doi minori, care au asistat la moartea parinților lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

