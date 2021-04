Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru doi barbați din Constanța care au fost prinși la frontiera cu teste PCR contrafacute. Pentru ca veneau din Bulgaria, cei doi au fost bagați, imediat, in carantina. Polițiștii de frontiera de la Vama Veche au verificat, la intrarea in țara, doi constanțeni, de 54, respectiv 26 de ani,…

- Politistii de frontiera au folosit armanentul din dotare si au tras focuri de arma in Marea Neagra dupa ce au descoperit un pescardor turcesc care pescuia ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei. In urma folosirii armamentului din dotare nu au fost persoane ranite si nici nu s-au inregistrat…

- 14 cetațeni din Afganistan și Pakistan au fost prinși la Vama Nadlac ascunși in TIR-uri, incercand astfel sa treaca in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, aceștia erau ascunși in trei TIR-uri conduse de doi cetațeni turci și un bulgar, care transportau anvelope, țevi metalice…

- Poliția de Frontiera a prins 30 de migranți ce incercau sa treaca granița ilegal. Aceștiau veneau din Afganistan și Pakistan, incercand sa iasa ilegal din Arad. Migranți prinși la Arad Aproape 30 de migranți au fost prinși in ultimele 24 de ore . Aceștia veneau din Pakistan și Afganistan. Erau ascunși…

- Un alt grup de cetateni turci, oprit de politistii de frontiera la granita cu Bulgaria. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea frontierei de stat, opt cetateni din Turcia, care au intrat ilegal in Romania din Republica Bulgaria.…

- Angajații Poliției de Frontiera de comun cu lucratorii vamali au deconspirat planurile a doi barbați, care intenționau sa treaca frontiera cu țigari ascunse in bagaj și in roata de rezerva. Cazurile au fost consemnate ieri, 11 februarie, in PTF Aeroportul Internațional Chișinau și PTF Giurgiulești-Galați.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat 42 de cetateni din Afganistan si Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, fie pe la „frontiera verde”, fie ascunsi in autocamioane. In data de 28.01.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand…

- Un control de rutina al Poliției de Frontiera in Denta a dus la descoperirea a cinci migranți insoțiți de o calauza. Este vorba despre trei sirieni si doi irakieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Marți, politistii…