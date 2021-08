VIDEO Doi adolescenți loviți cu pumnul de un locatar nervos pentru că ar fi făcut gălăgie. Fata a fost izbită de asfalt Un barbat din Tecuci s-a ales cu dosar penal pentru lovire dupa ce a dat cu pumnii și picioarele in doi adolescenți. Aceștia l-ar fi deranjat pe locatar pentru ca vorbeau prea tare, iar barbatul a coborat și i-a luat pur și simplu la bataie. S-a enervat și mai rau cand a vazut ca este […] The post VIDEO Doi adolescenți loviți cu pumnul de un locatar nervos pentru ca ar fi facut galagie. Fata a fost izbita de asfalt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de muncitori de la Apa Canal din Tecuci a intervenit in aceasta dimineața pentru lucrari de canalizare. Unul dintre muncitori, ramas la suprafața, a intrat in panica in momentul in care a costata ca cei doi intarzie sa urce și nu dadeau niciun semn. Pompierii și paramedicii au intervenit de…

- O șina de tramvai de pe traseul liniei 19 din București s-a dilatat din cauza caldurii, susțin reprezentanții STB, s-a curbat și a ieșit din asfalt. Linia a fost inlocuita, dar incidentul ridica mari semne de intrebare privind siguranța calatorului din Capitala in timpul uei calatorii cu tramvaiul.…

- Imagini cu un tanc rasturnat cu șenilele in sus fac senzație pe internet. Blindata care era transportata pe o platforma s-a rasturnat intr-o curba in estul Rusiei, pe insula Sakhalin. Tancul, care s-a prabușit pe turela a ramas in mijlocul șoselei. Șoferii surprinși de apariția inedita s-au oprit sa…

- 11 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, duminica, in India, dupa ce au fost loviți de trasnet, in timp ce iși faceau poze in varful unui turn de observație in orașul Jaipur. Turnul este situat intr-un fort din secolul XII și este principala atracție turistica din zona. Aproximativ 27 de persoane…

- Scenele violente au fost inregistrate marți, 6 iunie, intr-o clasa plina cu elevi de la profilul agricol, care fac practica in aceasta perioada. Doua fete s-au luat la cearta, iar conflictul verbal s-a transformat intr-o lupta corp la corp. Cand a intervenit un baiat intre ele, conflictul a crescut…

- Imaginile au fost inregistrate in luna aprilie, imediat dupa ce deținuții au protestat fața de masurile anti-Covid. Au fost facute publice miercuri de catre cotidianul Domani. In inregistrarea video se vede cum mai mulți agenți de securitate cu caști și bastoane lovesc cu putere deținuții. Bataia dateaza…

- Patru adolescenti, cu varsta intre 16 și 17 ani, din Sfantu Gheorghe sunt cercetati de polițiști pentru savarsirea infractiunii de distrugere in legatura cu vandalizarea grupului statuar Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, doi dintre tineri sunt…