Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al statului, Igor Dodon, spune ca se va imuniza impotriva noului tip de coronavirus, insa exclusiv cu vaccinnul rusesc. Intr-un interviu oferit pentru tass.ru, Dodon susține ca nu crede in „analogii occidentale”, transmite unimedia.info. „Ce ține de vaccin - in Moldova nu il avem. Desigur,…

- Fostul șef al statului, Igor Dodon, spune ca se va imuniza impotriva noului tip de coronavirus, insa exclusiv cu vaccinnul rusesc. Intr-un interviu oferit pentru tass.ru, Dodon susține ca nu crede in „analogii occidentale”.

- Regizorul american de documentare Oliver Stone și-a administrat vaccinul rusesc Sputnik V impotriva infecției cu COVID-19. El a vorbit despre acest lucru intr-un interviu pentru Pervii kanal. „Am fost vaccinat acum citeva zile. Nu știu inca cit de mult va ajuta, dar am auzit multe recenzii pozitive…

- Daca ar putea sa se vaccineze impotriva COVID-19, majoritatea moldovenilor spune ca va opta pentru vaccinul rusesc, anume el le inspira cea mai mare incredere. Sint datele unui sondaj de pe site-ul Noi.md, la care au participat peste 640 de oameni. Potrivit rezultatelor, 59,3% din respondenți spun ca…

- Președintele in exercițiu și candidat la funcția de șef al statului, Igor Dodon inca nu s-a vaccinat cu preparatul "Sputnik -V" impotriva COVID-19, iar vaccinul in sine ar putea ajunge in țara noastra in a doua jumatate a lunii noiembrie. Despre aceasta el a vorbit in cadrul emisiunii "Interviu exclusiv"…

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de vaccinul impotriva COVID-19 Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2% in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic Pfizer a dezvaluit ca a inregistrat progrese…

- Vaccinul rusesc impotriva COVID-19 ar putea ajunge in tara noastra pana la sfarsitul acestui an. Declaratia a fost facuta de presedintele Igor Dodon, in cadrul unui interviu pentru Agenția ruseasca de stiri "TASS".

- Presedintele Igor Dodon a anuntat ca vaccinul rusesc impotriva COVID-19 ar putea ajunge in Republica Moldova pana la sfarsitul acestui an. Seful statului a precizat ca cel mai probabil autoritatile de la Chisinau nu vor astepta ca vaccinul rusesc sa fie aprobat si sa fie transmis prin intermediul OMS,…