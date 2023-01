Stiri pe aceeasi tema

- Ex-premierul Romaniei, Ludovic Orban, susține ca unirea cu Romania este cea mai scurta cale a Republicii Moldova spre integrarea in UE și NATO. Potrivit lui, acest obiectiv nu poate fi scos din calcul, mai cu seama ca țara noastra este amenințata de catre Rusia. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat sub control judiciar din cauza unor acuzatii de coruptie, a cerut in justitie permisiunea de a parasi tara si de a veni in Romania pentru cateva zile, motivand ca fiul sau cel mic are nevoie de o reabilitare post-COVID, relateaza presa de la…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS), Alexandru musteața, susține ca Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina. Declarațiile au fost facute intr-un interviu…

- Fostul președinte pro-rus de la Chișinau, recent eliberat din arest la domiciliu, acuzat, printre altele, de tradare de patrie, a condamnat bombardamentele rusești din Ucraina și a mulțumit Romaniei pentru ajutorul acordat. Declarațiile facute pentru publica.md sunt total opuse fața de discursul tradițional…

- De la inceputul razboiului in Ucraina in țara noastra au intrat 625.575 cetațeni ucraineni. Potrivit informațiilor Ministerului Afacerilor Interne, actualmente, din aceștia au ramas in țara noastra 78.839 cetațeni ucraineni. In total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 84.697 cetațeni straini, dintre…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marti, ca Republica Moldova risca sa ramana fara gaze și electricitate. „Pretul e dublu fata de Romania. Cheltuielile pentru facturi ale unei familii s-au ridicat la 70-75% din veniturile ei”, afirma liderul de la Chișinau. Declarațiile au fost…

