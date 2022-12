Stiri pe aceeasi tema

- Ședința in cazul fostului sef de la Caile Ferate, Iurie Topala, unde urma sa fie examinat recursul avocaților privind eliberarea lui din arest preventiv, a fost amanata din motiv ca aparatorii nu s-au prezentat la proces.

- O noua ședința de judecata in dosarul „Kuliok” , in care este acuzat fostul șef de stat, Igor Dodon, are loc astazi. Ședința se desfașoara la Curtea Suprema de Justiție. Ex-președintele țarii a fost intampinat de mai mulți susținatori, care l-au luat la intrebari

- Politistii de frontiera din P.T.F. Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, un certificat fals, aparent emis de autoritațile ucrainene. Ieri, 21 octombrie a.c., la ora 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Luni, 17 octombrie, are loc prima ședința de judecata in dosarul cu denumirea „Kuliok”, in care figureaza socialistul Igor Dodon, transmite Realitatea.md . Dodon este invinuit ca ar fi luat de la fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, bani pentru a negocia cu Federația Rusa. Ședința se desfașoara la…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre trimiterea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, in comiterea infracțiunii de corupere pasiva (art.324 alin.(3) din Codul penal) și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei…

- Procuratura Anticorupție a trimis in judecata cauza penala de invinuire a ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, in comiterea infracțiunii de corupere pasiva și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei organizații criminale, savirșite pe durata exercitarii mandatului…

- Procuratura Anticorupție informeaza despre trimiterea in judecata a cauzei penale de invinuire a ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, in comiterea infracțiunii de corupere pasiva (art.324 alin.(3) din Codul penal) și organizarea și acceptarea finanțarii partidului politic din partea unei…

- Prima ședința de judecata in dosarul Energocom a fost aminata. Unul dintre magistrați nu a putut participa. Prima ședința in dosarul Energocom urma sa aiba loc Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, pe 26 septembrie. La ora stabilita, invinuitul in acest dosar, fostul președinte Igor Dodon, și avocații…