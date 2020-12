Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie arata cum s-a schimbat viața romanilor in vreme de pandemie. Anul acesta, sanatatea și dispariția virsului sunt cele mai dorite cadouri de Craciun. Potrivit unui sondaj IRES, peste 60% dintre romanii chestionați au spus ca iși vor petrece…

- In contextul sarbatorilor de iarna, dar si al vremurilor prin care am trecut in ultimul an, respectiv restrictii impuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus, magazinele Kaufland din intreaga tara vor functiona dupa un program special de Revelion. In calendarul 2020 au…

- Veste proasta pentru constanțeni! Carantina impusa in județul Constanța se va prelungi cu inca 14 zile, anunța autoritațile! Aceștia vor petrecere Craciunul și noaptea dintre ani in izolare, pentru a respecta restricțiile impotriva coronavirusului

- O privire globala asupra comportamentului consumatorilor și a planurilor lor pentru sarbatorile de Craciun continua sa arate incertitudinile declanșate de criza Covid-19. Cea de-a 13-a ediție a sondajului internațional Ferratum privind comportamentul consumatorilor, arata o schimbare a valorilor dar…

- Tradiționalul Targ de Craciun din Sibiu, care anual atrage zeci de mii de vizitatori, va avea loc și in acest an, chiar daca rata de infectare cu COVID-19 a ajuns in municipiu la 3.74 la mia de locuitori. Potrivit reporterilor de la oradesibiu.ro evenimentul ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in perioada…

- Raed Arafat a declarat duminica seara ca si sarbatorile de iarna trebuie adaptate acestei perioade. „Sarbatorile de iarna ar trebui sa fie adaptate acestui virus. Stiu ca atunci din nou vom avea foarte multi oameni care vor sa sarbatoreasca sarbatorile de iarna ca si cum nu ar fi fost virusul si nu…

- „Le-am dat pe toate, atat de Craciun, cat și de Revelion, pachetele constau in patru nopți de cazare cu demipensiune. Eu sper ca n-o sa se inchida cazarile de la sat, mai ales casuțele care se inchiriaza integral, unde ar putea veni o familie care sta la bloc, cu copiii, aici s-ar simți mult mai…