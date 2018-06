Stiri pe aceeasi tema

- Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord coreean, Kim Jong Un, s a incheiat, la Singapore, transmit agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro. Donald Trump si Kim Jong Un au schimbat marti o strangere de mana istorica, prima dintre un presedinte…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ajung astazi la Singapore pentru summitul istoric de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa.

- O cursa aeriana directa de la Phenian a aterizat sambata in Singapore, inaintea asteptatei sosiri in orasul-stat a liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru summitul de marti cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. Sosirea aeronavei Airbus 330 a liniilor aeriene chineze pe aeroportul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, la Singapore, este inca posibila, informeaza DPA. Discutiile despre summit "se misca foarte frumos", "inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a schimbat", a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Summitul istoric dintre Coreea de Nord și SUA va avea loc in Singapore, potrivit The Guardian , care citeaza CNN. Intalnirea cu Donald Trump "ar fi o intalnire istorica" și un "prim pas excelent in promovarea dezvoltarii pozitive in peninsula coreeana și construirea unui viitor frumos", a declarat…