- Barack Obama a postat pe pagina sa de Instagram o lista cu filme si seriale aparute in 2020 si despre care fostul presedinte spune ca sunt preferatele sale in acest an. La categoria filme, pe primul loc se afla filmul produs printre altii de Denzel Washington si care o are in rolul principal pe Viola…

- Documentarul Colectiv este nominalizat de catre președintele Barack Obama, fostul conducator al Statelor Unite ale Americii, printre filmele sale preferate din anul 2020. Ca in fiecare sfarșit de an, Barack Obama a postat pe site-urile de socializare lista cu filmele și serialele preferate din ultimele…

- Barack Obama a dezvaluit ca printre filmele preferate la care s-a uitat anul acesta se afla si „colectiv“, documentarul care spune care povestea primului an de dupa incendiul care a dus la moartea a 64 de oameni.

- colectiv este documentarul european al anului. Cu ce a concurat! colectiv, un film in regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat documentarul european al anului. Distincția a fost acordata sambata seara, in cadrul ediției cu numarul 33 a Premiilor Academiei Europene de Film. Gala cunoscuta sub denumirea…

- Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, se numara printre cele trei filme care au fost nominalizate la Premiul Lux al Publicului European, in cadrul galei anuale organizate de Academia Europeana de Film (EFA), sambata seara, la Berlin, in format virtual. Castigatorul va fi anuntat…

- ”Un ziar de sport are puterea, se pare, sa remodeleze o societate”, scrie revista britanica Empire, elogiind investigațiile jurnalistice ale GSP. ”Unul dintre cele mai mari filme despre jurnalism realizate vreodata”, spune Indiewire despre documentarul realizat de romanul Alexander Nanau care a devenit…

- Documentarul "colectiv", in regia lui Alexander Nanau, este propunerea Romaniei la premiile Oscar 2021, sectiunea "cel mai bun lungmetraj international", anterior numita "cel mai bun film intr-o limba straina", se arata pe pagina de Facebook a filmului. Este prima oara cand…