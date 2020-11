Stiri pe aceeasi tema

- Documentarele „Acasa”, regizat de Radu Ciorniciuc, si „colectiv”, de Alexander Nanau, sunt nominalizate la editia de anul acesta a Premiilor Academiei Europene de Film, noteaza news.ro.Academia Europeana de Film si EFA Productions au prezentat marti, intr-un eveniment virtual organizat impreuna…

- Cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film „Opolskie Lamy", desfașurata in perioada 2-10 octombrie 2020 in orașul polonez Opole, va omagia cinematografia contemporana din Romania printr-o secțiune speciala, intitulata „Noua Cinematografie Romaneasca". Festivalul va avea loc și online, in perioada 24…

- Filmul „colectiv”, realizat de Alexander Nanau, a fost desemnat marele castigator al Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, care are loc online si se va incheia sambata, potrivit news.ro.Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, si „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc…

- Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, și „Acasa, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc au fost prezentate, cu sprijinul ICR Tel Aviv, in cadrul competiției internaționale a Festivalului International de Filme Documentare DocAviv, singurul festival international de

- Documentarele romanesti ''Tatal nostru'' si ''Acasa'' au fost premiate la Festivalul de Film de la Sarajevo desfasurat in perioada 14 - 21 august, conform site-ului evenimentului, potrivit Agerpres.''Acasa'' (My home), o coproductie Romania-Germania-Finlanda, regizata de Radu Ciorniciuc, a…

- Documentarele romanesti ''Tatal nostru'' si ''Acasa'' au fost premiate la Festivalul de Film de la Sarajevo desfasurat in perioada 14 - 21 august. ''Acasa'' (My home), o coproductie Romania-Germania-Finlanda, regizata de Radu Ciorniciuc,…

- Documentarele romanesti „Tatal nostru“, de Andrei Dascalescu, si „Acasa“, de Radu Ciorniciuc, au fost premiate la Sarajevo Film Festival 2020, care a avut loc online si s-a incheiat joi seara.

- Documentarele romanesti „Tatal nostru”, de Andrei Dascalescu, si „Acasa”, de Radu Ciorniciuc, au fost premiate la Sarajevo Film Festival 2020, care a avut loc online si s-a incheiat joi seara, potrivit news.ro.Juriul comeptitiei de documentare a fost alcatuit din Lejla Dedic (producator, Bosnia si…