- Președintele american Joe Biden a declarat ca sanatatea lui este intr-o forma buna și și-a aratat deschiderea pentru un examen neurologic pentru a-și determina acuitatea mintala, daca medicii lui ii recomanda sa-l faca, transmite Reuters.Intr-o conferința de presa, la incheierea summitului NATO, Biden,…

- Un plan de acțiune detaliat ar trebui sa fie pregatit pentru a fi prezentat la cel de-al doilea summit de pace al Ucrainei in urmatoarele cateva luni, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Un astfel de plan ar trebui sa includa masuri legate de „toate crizele” cauzate de invazia la scara larga…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, merge in SUA, intr-o vizita de lucru la Washington. Șeful statului va fi primit marți la Casa Alba de catre Joe Biden, a anunțat Administrația Prezidențiala. Timp de doua zile, in 7 și 8 mai, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla intr-o vizita de lucru…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari, nu va schimba situatia pe campul de lupta, unde Rusia este in avantaj, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.„Forțele armate ruse iși imbunatațesc pozițiile pe…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…