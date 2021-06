VIDEO DNA va angaja 90 de polițiști de poliție judiciară - Stelian Ion: 'Este un lucru bun pentru lupta împotriva corupției' Ministrul Justiției a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca 90 de polițiști de poliție judiciara vor fi angajați in urmatoarea perioada la DNA. "Printr-o OUG s-a suplimentat numarul maxim de posturi pentru DNA. 90 de posturi pentru poliție judiciara și 50 de posturi personal auxiliar. Este clar ca Guvernul iși respecta obiectivele. Avem o strategie de dezvoltare a sistemului juddiciar. In prima faza vor fi alocați 30 de polițiști de poliție judiciara, apoi in urmatorii doi ani. Este un sprijin pentru activitatea DNA. Este o solicitare de la DNA careia i-am dat curs. Mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

