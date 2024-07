Ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, și deputatul PAS Lilian Carp au avut o discuție in contradictoriu pe programul Prima casa, in ședința Parlamentului din 18 iulie . „Domnule ministru, aveți dreptate și nu prea. „In condițiile in care persoana este angajata, vine cu act oficial, eliberat de FISC-ul Republicii Federative Germane, cine suntem noi sa nu credem ca persoana este angajata oficial acolo și are veniturile date?”, i-a spus alesul poporului lui Alaiba, referindu-se la criteriile de eligibilitate prevazute in proiectul de lege prezentat in plen.