- Kate Middleton va naște al treilea copil in același spital in care i-a adus pe lume și pe primii doi, anunța presa britanica. Ducesa de Cambridge ar trebui sa aduca pe lume al treilea copil al cuplului la mijlocul acestei luni. Soția prințului William va naște la mijlocul lunii aprilie in aripa Lindo…

- "M-am hotarat sa va marturisesc experienta dezastruoasa cu care ma confrunt de cateva zile, pentru ca stiu ca in aceeasi situatie se afla multe sotii inselate.Nu a fost de ajuns faptul ca trauma sufleteasca la care am fost supusa m-a facut sa ma exteriorizez nedemn de mine, copiii mei au…

- L-ar fi inșelat, iar mai apoi a disparut fara urma! Sunt acuzațiile unui tata care spune ca sufera din decembrie, de cand sotia a fugit de acasa. Femeia nu a plecat singura, ci i-a luat cu ea si pe cei doi copii ai lor, de doi si cinci ani, potrivit "Acces Direct".

- Catalin Moroșanu a vorbit despre copilaria și adolescența sa și a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Pugilistul nu a trait in puf și nici traseul sau pana in frunte nu i-a fost presarat cu petale de trandafir, insa se poate mandri cu o familie minunata și o soție frumoasa alaturi.…

- Monica Niculescu, locul 70 WTA, venita din calificari, a abandonat partida cu americanca Sloane Stephens, lcoul 12 WTA si cap de serie numarul 13, la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0, pentru castigatoarea US Open, in turul al treilea al turneului de la Miami.Niculescu a jucat foarte bine pana dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru...

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…