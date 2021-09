Stiri pe aceeasi tema

- Aparare europeana, autonomie industriala, accelerare a vaccinarii mondiale, lupta impotriva violentelor asupra femeilor - acestea au fost principalele anunturi din discursul anual privind starea Uniunii sustinut miercuri de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in fata Parlamentului…

- Anul urmator va fi un nou test de rezistenta pentru Uniunea Europeana, vor exista noi provocari legate de pandemia de COVID-19, care vor genera fracturi tot mai adanci. Dar Uniunea Europeana va fi mai puternica daca va semana mai mult cu ''Next Generation'', a declarat presedinta Comisiei Europene,…

- Rapoartele UE privind statul de drept vor include, incepand cu 2022, si mai multe recomandari concrete pentru statele membre, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.…

- In luna septembrie a fiecarui an, președintele Comisiei Europene rostește in fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii. Cu aceasta ocazie, trece in revista realizarile anului precedent și prezinta prioritațile pentru anul urmator. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene,…

- Uniunea Europeana isi va spori sprijinul financiar pentru a ajuta tarile mai sarace sa lupte impotriva schimbarilor climatice si sa se adapteze la impactul acestora, a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul privind starea UE sustinut miercuri in plenul Parlamentului…

- Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentar Renew Europe, a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și spera sa gaseasca formula potrivita pentru a continua cu aceeași coaliție, dar mai deciși.…