Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac a adus marți in discuție, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, subiectul pensiei minime europene. Dupa ani de munca cinstita, pensionarii merita respect și o viața demna, nu sa stea cu mana intinsa, argumenteaza europarlamentarul. Fii la curent cu…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a dat asigurari ca romanii vor avea bani in plus la pensii, dar a precizat ca procentul cu care acestea vor creste va fi stabilit dupa ce, in doua sau trei saptamani, Ministerul Finantelor Publice va prezenta proiectia bugetara, anunța news.ro. Fii la curent…

- Liderul europarlamentarilor PSD din Parlamentul European susține ca delegația PSD a obținut introducerea pe agenda plenului Parlamentului European a unei dezbateri cu rezoluție privind soluționarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, la Profit News TV, ca nu este de acord cu afirmatiile colegului sau de la PNL, Rares Bogdan, ca nu trebuie sa inchizi apa cand te speli pe dinti, in contextul apelurilor Comisiei Europene ca cetațenii statelor membre sa faca economie la…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, joi seara, la Romania TV, ca guvernarea PSD-PNL va mai sta inca șase ani la putere, iar Romania va deveni motorul Europei Centrale și de Est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Europarlamentarul Rares Bogdan anunta ca va tine „un discurs extrem de dur”, saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European, pe tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen si pe tema ridicarii MCV. El catalogheaza drept „cea mai mare rusine care i se intampla acestei tari” existenta in aceasta…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca nu tine "in mod deosebit" sa paraseasca Parlamentul European pentru a face parte din Guvernul de la Bucuresti, dar subliniaza ca va face acest pas, daca partidul i-o va cere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac transmite ca a vorbit in plenul Parlamentului European, deschis, despre legaturile Moscovei cu partide europene, platite sa ii promoveze retorica manipulatoare si propaganda de tip sovietic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…