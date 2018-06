Stiri pe aceeasi tema

- Cotația bitcoin a scazut in weekend cu peste 10%, sub 6.700 de dolari pe unitate, aproape de minimul anului 2018, in urma unui atac cibernetic impotriva unei platforme de tranzactionare din Coreea de Sud, potrivit site-ului de analiza a datelor CoinDesk, citat de MarketWatch.

- Bitcoin, descrisa drept moneda virtuala a viitorului, s-ar putea dovedi în curând ineficienta. Si asta deoarece consumul de energie necesar pentru producerea sau minarea sa ar putea sa îi depaseasca valoarea.

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters.(CITEȘTE ȘI: INDICELE…

- PayPal este una dintre primele companii de plati care le-a permis comerciantilor sa accepte criptomonede, insa a intampinat probleme, spune John Rainey, CFO-ul companiei pentru CNBC. „Din cauza volatilitatii criptomonedelor”, comerciantii au observat diferente mari de valoare care ar ameninta…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape doua milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte. Tranzactia a fost realizata prin…

- In ultimele sase luni, ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% in perioada aprilie – septembrie 2017 la 24% in luna februarie, in timp ce atacurile ransomware au inregistrat o usoara scadere, de doua procente, informeaza Bitdefender. …

- CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a declarat intr-un interviu ca are convingerea ca in cel mult 10 ani Bitcoin va fi singura moneda folosita in intreaga lume. Increderea pe care o are Jack Dorsey in Bitcoin rezulta si din serviciile oferite de Square, companie care a adaugat recent optiunea de a cumpara…