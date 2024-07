(VIDEO) Directorul Serviciilor Secrete, Kimberly Cheatle, demisionează în urma tentativei de asasinare a lui Trump Directorul Serviciilor Secrete al SUA, Kimberly Cheatle, a demisionat dupa ce agenția a fost supusa unei examinari dure pentru eșecul de a opri un presupus asasin sa-l raneasca pe fostul președinte Donald Trump in timpul unui miting de campanie, a anunțat marți Casa Alba.Agenția nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii, potrivit Reuters .Serviciul Secret, care este responsabil pentru protecția actualilor și foștilor președinți ai SUA, se confrunta cu o criza dupa ce un barbat inarmat a reușit sa traga asupra lui Trump de pe un acoperiș cu vedere la mitingul in aer liber din Butler, Pennsylvania,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

