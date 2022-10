Stiri pe aceeasi tema

Directorul general al Cupei Mondiale de rugby din 2023, Claude Atcher, a fost revocat din functie, a anuntat marti Comitetul de organizare, in urma unui vot al Consiliului de Administratie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Seful Renault, Luca de Meo, a zburat la Tokyo pentru un weekend de discutii cu directorul general al Nissan, Makoto Uchida, in incercarea de a rezolva blocajul privind proprietatea intelectuala si eventual pentru a deschide calea unei restructurari istorice a aliantei celor doi producatori auto,…

Ihor Murasov, directorul general al centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupata de rusi, a fost retinut de o patrula rusa, a anuntat sambata compania nucleara ucraineana de stat Energoatom, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, afirma ca o parte a societații europene este inclinata sa nu mai sprijine Ucraina.

Valentin Stefan, directorul general al Postei Romane, a anunțat schimbari majore cu privire la codurile poștale intr-un interviu la Radio Romania Actualitați.

Producatorul german de echipamente sportive Adidas AG a anuntat luni, in mod neasteptat, ca directorul general Kasper Rorsted va renunta la functia sa anul viitor, inainte de incheierea contractului, si a inceput cautarea unui succesor, transmite Reuters.

Directorul general al Societății de Transport București, Adrian Criț, le-a transmis un avertisment tuturor salariaților din corpul de control al STB.Controlorii sunt avertizați sa le acorde clemența calatorilor in situația in care... Citește AICI in ce SITUAȚIE sunt AVERTIZAȚI controlorii STB sa…

Herbert Diess a decis sa demisioneze din functia de director general al grupului auto german Volkswagen, urmand sa fie inlocuit de la 1 septembrie de actualul director al companiei Porsche, Oliver Blume, informeaza publicatia Der Spiegel, potrivit mediafax