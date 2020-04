Stiri pe aceeasi tema

- David Ciceo, directorul Aeroportului Cluj caruia premierul Ludovic Orban i-a solicitat demisia pe motiv ca nu ar fi gestionat corect plecarea romanilor la munca in Germania, a anunțat vineri, 10 aprilie ca nu are de gand sa renunțe la funcție.

- Directorul Aeroportului Cluj arata ca muncitorii care au plecat în Germania au fost "abandonați" în parcare de catre firmele de recrutare, unii având de așteptat pâna astazi pentru zborurile lor. El arata ca aeroportul a acționat corect și nu are nici o vina în…

- Conducerea Consiliului Județean Cluj cere demisia sau demiterea directorului Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, acuzandu-l ca nu a anunțat nicio autoritate despre cursele aeriene cu muncitori spre Germania, anunța MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al Consiliului Județean…

In cursul zilei de astazi, Aeroportul Internațional ˝Avram Iancu˝ Cluj opereaza mai multe zboruri spre Germania, cu persoane care pleaca la munca. Peste 1500 de oameni sunt ținuți la un loc,...

- Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru parintii care isi supravegheaza copiii pana la 12 ani, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Hotararea de Guvern stabileste ca zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata,…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Emil Boc a mentionat ca "majoritatile politice se verifica si se realizeaza prin vot in Parlament, nu prin declaratii politice". „Curtea Constitutionala si-a depasit atributiile si judeca conflicte politice in loc sa solutioneze conflicte juridice…

- Europarlamentarul Rares Bogdan spune ca premierul Ludovic Orban nu are niciun motiv sa-si dea demisia in cazul in care nu trece motiunea de cenzura pe care PSD o va depune dupa asumarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. El sustine ca PNL nu va vota impotriva propriului guvern la…

Franta, Marea Britanie si Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Iran a Acordului nuclear, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.