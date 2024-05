Stiri pe aceeasi tema

- Armata sud-coreeana a inceput sa observe „cantitați mari de baloane” care sosesc dinspre Nord incepand de marți seara, detectand peste 150 pana miercuri dimineața, potrivit Statului Major Intrunit (JCS) al țarii, relateaza CNN.Fotografiile publicate de JCS arata saci de plastic transportați de baloane…

- Armata sud-coreeana a informat miercuri ca au fost detectate peste 90 de baloane pline cu deseuri trimise de Coreea de Nord, la cateva zile dupa ce Phenianul a amenintat ca va raspunde trimiterii de materiale de propaganda impotriva regimului de catre activisti ai Seulului, informeaza EFE.

- Coreea de Sud si-a avertizat locuitorii din apropierea granitei cu Coreea de Nord sa fie atenți dupa ce in presa au aparut relatari conform carora au fost detectate peste 90 de baloane care transportau diverse obiecte, inclusiv ceea ce parea a fi gunoi si excremente, potrivit Reuters.

- Alexander Lukașenko a respins posibilitatea ca Belarus sa intre in razboiul din Ucraina, declanșat de aliatul sau cel mai apropiat, Vladimir Putin, explicand ca in acest fel „am face jocurile NATO”, potrivit Newsweek.

- Alexander Lukașenko a respins posibilitatea ca Belarus sa intre in razboiul din Ucraina, declanșat de aliatul sau cel mai apropiat, Vladimir Putin, explicand ca in acest fel „am face jocurile NATO”, potrivit Newsweek.

- Trei medici de la spitalul Nasser din sudul Fașiei Gaza au oferit pentru BBC marturii despre reținerea lor de catre armata israeliana in cursul unei descinderi, la jumatatea lunii februarie, și perioada petrecuta in custodia IDF in timpul careia, spun aceștia, au fost batuți și umiliți.

- Pe parcursul celor 5 luni de razboi, cel puțin 70 de mii de tone de explozibili au fost aruncate in Fișia Gaza, potrivit unui raport al departamentului de informații al guvernului enclavei. Armata israeliana a distrus 70 de mii de locuințe. Alte 290 de mii de locuințe au fost parțial distruse și sint…

- Programul de guvernare al partidului AUR prevede armata obligatorie pentru tinerii cu varste intre 18 și 22 de ani. Mai exact, este vorba despre stagii de pregatire militara de trei luni, probabil cu posibilitatea de a opta și pentru stagii de pregatire in cadrul unei asociații non-profit. Totodata,…