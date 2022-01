Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un accident de autobuz, duminica dimineata, la aproximativ 270 de kilometri sud de Moscova, relateaza AFP, conform Agerpres. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 05:45 (02:45 GMT) in regiunea Riazan, potrivit Autoritatii federale ruse pentru…

- Reprezentantul Permanent al Federației Ruse la OSCE, Aleksandr Lukașevici, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la lipsa progreselor in mai multe domenii in soluționarea conflictului transnistrean, menționind ca Rusia continua sa indeplineasca fidel rolul de mediator și garant in acest proces. Poziția…

- Un tribunal din Moscova a amendat luni Google cu 3 milioane de ruble (400.386 de dolari) pentru ca nu a sters continutul considerat ilegal, in cadrul unei dispute mai largi cu gigantul american din sectorul tehnologiei, transmite Reuters, scrie news.ro. Autoritatea de reglementare din sectorul…

- Michael Cohen a dat in judecata Trump Organization pentru ca nu si-a indeplinit promisiunea de a plati costurile legale rezultate din munca sa. Dar judecatorul a spus ca Cohen nu a reusit sa dovedeasca costurile pe care le-a suportat pe fondul unei anchete penale si a altor procese legate de comportamentul…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat-o marti pe presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, de sprijinul Uniunii Europene in rezolvarea situatiei legate de criza gazelor, in cursul unei convorbiri telefonice, pe tema problemelor cu care se confrunta Republica Moldova in aprovizionarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a acordat luni cetatenia rusa cântaretei si actritei uruguayene Natalia Oreiro, foarte populara în aceasta tara pentru rolurile sale în numeroase telenovele, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Natalia Oreiro, care viziteaza periodic Rusia, a…

- Localitațile din Siberia, in care traiesc 15 milioane de oameni, se scufunda, la propriu, din cauza incalzirii globale. Temperaturile ridicate topesc permafrostul pe care sunt construite case, blocuri, fabrici și aeroporturi. Experții spun ca Siberia se incalzește de aproape trei ori mai repede…