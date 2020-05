Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Timișoarei din Reșița, județul Caraș-Severin. Un șofer a ramas incarcerat dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune frontala cu un TIR. La locul incidentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala…

- Un șofer beat s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit un minor pe bicicleta. Sambata dupa amiaza, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au fost sesizați despre faptul ca pe str. Amurgului, din Suceava, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul din conducatorii auto…

- La data de 11 aprilie 2020, in jurul orei 20:00, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Dacilor, din municipiu. Un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.45, politistii din cadrul Politiei municipului Gherla au depistat un conducator auto de 37 de ani, din comuna Bonțida, in timp ce se deplasa pe strada Dejului din municipiu, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- Un șofer roman de TIR care a fost infectat cu noul coronavirus a primit o noua șansa la viața dupa ce medicii din Spania au reușit sa-l salveze. L-au scos in aplauze de la Terapie Intensiva, iar imaginile au facut furori pe internet.

- Un conducator auto a fost surprins in timp ce incalca regulile de circulatie in doar cateva zeci de secunde.Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 11:00, in sectorul centru al Capitalei.

- Soferul de TIR s-a rasturnat in timp ce incerca sa salveze viata altui barbat, a carui masina derapase si intrase pe sensul sau de mers. A tras de volan ca sa evite impactul, dar manevra a fost prea brusca. TIR-ul a trecut prin parapet si s-a prabusit in gol. Circulatia a fost blocata ore intregi dupa…