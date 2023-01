Stiri pe aceeasi tema

- Calitatea slaba a proiectanților și firme care caștiga licitații dar nu sunt capabile sa duca proiectele pana la capat sunt doar o parte din factorii identificați de primarul Emil Boc pentru intarzierea marilor proiecte ale Clujului.

- Clujenii, catalogați drept ”isterici” de primarul Emil Boc, pentru ca tot reclama calitatea slaba a lucrarilor achitate din bani publici, continua sa critice ce a facut Primaria pe esplanada Teatrului Național. ”Cand am vazut ca se reface parcul se langa Teatrul Național m-am bucurat, insa dalele și…

- Deși au fost finalizate inainte de termen, lucrarile din fața Teatrului Național, sunt facute „de mantuiala”, spun mai mulți clujeni nemulțumiți de calitatea acestora. Asta in timp ce lucrarile de modernizare a parcului Ștefan cel Mare din centrul Clujului care vizeaza și zona din fața Teatrului Național…

- Deși au fost finalizate inainte de termen, lucrarile la Parcul Ștefan cel Mare, din spatele Teatrului Național, sunt facute „de mantuiala”, spun mai mulți clujeni nemulțumiți de calitatea acestora.„Cand am vazut ca se reface parcul de langa teatrul Național m-am bucurat insa dalele și scarile de la…

- Continue reading Șantierul de pe malul Someșului, sub lupa clujenilor. De la geam sau in mediul online, oamenii deplang spațiul verde inlocuit de betoane: ”Bravo, oraș-beton!”/ „Da, oraș din beton.”/”Verde beton!” at Info real.

- Lucrarile pentru modernizarea esplanadei din fata Teatrului National au inceput in luna iulie 2022 si au ca termen de executie vara anului viitor. Site-ul apix.ro a dezvaluit, in premiera, imagini aeriene cu vestigiile arheologice descoperite in cursul lucrarilor. Deocamdata, nu exista un raport…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la Parcul Ștefan cel Mare a fost semnat de Emil Boc in 6 septembrie 2021. Atunci edilul clujean a declarat ca 10 luni vor fi suficiente pentru finalizarea proiectului, suntem insa in octombrie 2022, iar lucrarile sunt din nou intr-o „ușoara intarziere”. Deși termenul…

- Edilul Clujului a verificat stadiul lucrarilor la Parcul Ștefan cel Mare. Emil Boc spune ca a constatat o intarziere, insa e optimist si crede ca parcul va fi finalizat pana la sfarșitul anului.