- O filmare șocanta a aparut in spațiul public, in care un terorist striga „Allahu Akbar”, iar apoi atata in mod brutal un cuplu, chiar de Anul Nou. Incidentul dramatic s-a petrecut in iarna anului...

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7-), Ungaria (minus 1,6-) si Austria (minus 1,3-), iar cel mai semnificativ avans in…

- Politistii din Olt au gasit si au predat colegilor doi barbati pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare. Tinerii sunt acuzati de furt, iar unul dintre ei si de agresiune impotriva fortelor de ordine.

- Viorica Dancila a declarat, referitor la contestația lui Liviu Dragnea privind alegerea ei ca președinte al PSD, ca nu o bucura acest lucru. Ea ca a aparut, pe langa cei șapte barbați care o urasc și ataca, și un al optulea, insa se poate lupta cu toți opt.„Nu pot sa spun ca ma bucura acest…

- Aproape jumatate dintre austrieci (45%) considera ca musulmanii nu ar trebui sa aiba aceleasi drepturi ca ei, potrivit unui studiu al Universitatii din Salzburg publicat joi si citat de France Presse, cu cateva zile inainte de alegerile parlamentare si care dezvaluie o neincredere puternica fata…

- Ziarul Unirea LOCURI DE MUNCA IN STRAINATATE: Ofertele prin intermediul retelei Eures Romania. Se cauta lucratori in producție, tehnicieni, muncitori in agricultura Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, sute de locuri de munca vacante, potrivit AJOFM…

- Ambrozia e planta care, din momentul in care produce cantitati mari de polen, devine periculoasa pentru sanatatea noastra. Potrivit datelor Ministerului Mediului, din populatia activa a Romaniei, aproximativ 482.000 persoane sufera de alergie la ambrozie, scrie Mediafax. Buruiana ambrozia produce mari…