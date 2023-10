Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Sosoaca a facut spectacol marti, pe holurile Parlamentului, unde a afișat harta Romaniei Mari, cerand ca Ucraina „sa ne dea inapoi teritoriile furate”. Ea a spus ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu are ce cauta in Romania și a preluat - din nou - retorica Kremlinului, facandu-l…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea marti, la Palatul Parlamentului, o intrevedere comuna cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți in prima sa vizita la București, a fost primit de Klaus Iohannis, la Cotroceni, de la ora 13.00. Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. La ceremonia de primire au luat parte și miniștrii Apararii și de…

- Volodimir Zelenski nu va mai susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Aceasta decizie ar fi fost luata de staff-ul lui Volodimir Zelenski din motive de securitate. Potrivit unor surse, au fost temeri ca senatoarea Diana Sosoaca va interfera cu momentul si va face o scena neplacuta in plenul reunit.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski vine, marti, intr-o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca. Vizita reconfirma…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua o vizita de o zi in Romania. Acesta va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis și se va mai intalni cu premierul Marcel Ciolacu, cu președintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis. De asemenea,…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…