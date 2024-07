Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata Diana Șoșoaca a fost data afara, joi, din plenul Parlamentul European, in timpul dezbaterii care precede supunerea la vot a candidaturii Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat la conducerea Comisiei Europene.

- Diana Șoșoaca a fost evacuata din sala Parlamentului European in timpul dezbaterii despre reconfirmarea lui Ursula von der Leyen in fruntea Comisiei Europene. Metsola a solicitat eliminarea Dianei Șoșoaca din sala pentru ca aceasta incerca sa intrerupa discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew.…

- Diana Sosoaca a fost escortata afara din plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen. „Ați ucis oameni in Romania. Am fost votata de oameni!”, a strigat Șoșoaca. Ea a plecat din sala sub huiduielile celorlalți colegi, in timp ce alții aplaudau ironic. „Diana…

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat, marti dimineata, presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa dineul de lucru…