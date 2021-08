VIDEO Diana Șoșoacă s-a întâlnit cu trei urși pe Transfăgărășan. S-a dat jos din mașină ca să îi filmeze Senatoarea Diana Șoșoaca a ajuns pe Transfagarașan și a dat nas in nas cu trei pui de urși, ajunși langa carosabil. Senatoarea s-a dat jos din mașina ca sa filmeze animalele. A sarit imediat inapoi cand unul dintre ursuleți s-a repezit la ea. “Sunt periculoși chiar daca sunt pui”. „Problema este ca nu-i hranește absolut […] The post VIDEO Diana Șoșoaca s-a intalnit cu trei urși pe Transfagarașan. S-a dat jos din mașina ca sa ii filmeze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

