Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al Capitalei Nicusor Dan, sustinut de Alianta Dreapta Unita pentru un nou mandat, se afla pe primul loc la intenția de vot pentru Primaria București, cu peste 28%, urmat de Gabriela Firea (PSD), cu 26,5% din intentiile de vot, releva un sondaj Avangarde realizat la comanda PSD, citat…

- Potrivit surselor, dosarul ar fi fost incomplet. Ar lipsi numarul necesar de semnaturi, si aici vorbim despre o diferenta foarte mare, fapt ce pare ca toul ar fi fost de forma. Printre nereguli se numara lipsa numelor candidatului de pe numeroase liste de semnaturi, dar si lipsa datelor personale ale…

- Biroul Electoral al Municipiului București a respins, sambata, candidatura senatoarei Diana Șoșoaca la funcția de primar general al Capitalei, stiripesurse.ro. Conform Biroului Electoral, din cele 19.344 de semnaturi depuse de Diana Șoșoaca, 1.462 au fost invalidate datorita erorilor gasite, cum ar…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, in acest sfarsit de saptamana sau luni dimineata, potrivit agerpres.ro. Intrebata despre o posibila…

- Serviciile ruse de securitate (FSB) anunta vineri ca au arestat trei ”cetateni ai unei tari din Asia Centrala” care planuiau un atentat cu bomba in sudul Rusiei, la exact o saptamana de la un atac sangeros intr-o sala de concert de la periferia Moscovei, soldat cu 144 de morti, relateaza AFP. FSB anunta…

- Medicul Catalin Cirstoiu a dezmintit informatiile aparute in spatiul public potrivit carora s-ar retrage din competitie pentru Primaria Capitalei. „Vreau sa le spun acelor grupuri de interese care alimenteaza public o astfel de informatie sa isi vada de treaba lor.

- Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a adus noi acuzații in scandalul din familia lor, susținand ca toate amenințarile și acuzațiile facute de catre aceasta sunt doar regizari menite sa se mențina in atenția publicului.El a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi conștienta ca nu mai are nicio…

- ULTIMELE CALCULE PENTRU CEA MAI RAVNITA PRIMARIECRISTIAN POPESCU PIEDONE (PUSL)- 40,4%NICUȘOR DAN (ALIANȚA DREAPTA UNITA)- 39,3%SEBASTIAN BURDUJA (ALIANȚA PSD-PNL)- 16%DIANA ȘOȘOACA (SOS ROMANIA)- 2.4%MIHAI ENACHE (AUR)- 1%ALTA VARIANTA- 1%SURSA: Sondaj comandat de Nicușor DanCINE POATE CAȘTIGA ALEGERILEALIANȚA…