Stiri pe aceeasi tema

- Polonia l-a convocat vineri pe ambasadorul rus in legatura cu expulzarea unui diplomat polonez din Sankt-Petersburg care a fost acuzat ca a luat parte la proteste impotriva condamnarii la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat Ministerul de Externe polonez, relateaza Reuters si…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca…

- Dupa ce a refuzat sa poarte masca in Parlament, senatoarea AUR Diana Șoșoaca acuza Ministerul Sanatatii ca „produce cel mai mare abuz”. Potrivit senatoarei, medicul sau de familie „suporta abuzuri de nedescris”, in timp ce se dorește accesul la dosarul medical al parlamentarei. „INCALCAREA DREPTURILOR…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca trebuie sa poarte masca in Parlament, deoarece adeverința pe care a prezentat-o și prin care era exceptata de la purtarea maștii a fost emisa de medicul de familie și nu de medicul de medicina muncii de la Senat, a spus la Digi24 Iulia Scantei (PNL), președinta comisiei…

- Noua senatoare AUR a reacționat virulent dupa ce șefa Comisiei de validare din Senat, Iulia Scanteie, i-a transmis ca adeverința medicala care o scutește de purtatul maștii nu este valabila, potrivit raspunsului DSP.Intr-un live facut pe Facebook imediat dupa aflarea veștii, Diana Șoșoaca a anunțat…

- Intervenție dificila in Gara de Nord din București, unde trei persoane care nu respectau masurile de prevenție s-au luat la cearta cu polițiștii. Cei trei au fost incatușați și amendați cu 4.600 de lei, transmite Poliția Capitalei.Imaginile au fost surprinse, vineri, in jurul pranzului in Gara de Nord…

- Politistii ieseni au organizat actiuni de control pe strazi, in magazine si mijloace de transport. "La activitatile desfasurate au participat aproximativ 200 de politisti si politisti locali si au fost verificate 70 de societati comerciale si 59 de mijloace de transport persoane, in total fiind legitimate…