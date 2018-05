Stiri pe aceeasi tema

- Aurel, fost concurent al emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba o viața sentimentala demna de filmele de Hollywood! El și Alexandra s-au impacat și desparțit in repetate randuri, a fost impreuna cu Diana (care ar aștepta sa-i aduca pe lume copilul), iar calcaiele i-au fost aprinse dupa Maria, focoasa…

- Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", este total schimbata dupa despartirea de Aurel. Tanara s-a filmat recent si i-a uimit pe internauti deoarece era total nemachiata, alaturi de doi "prieteni" dragi.

- Incurcate sunt caile domnului si ispitele trimise pe pamant, nu cele de pe insule, sa suceasca mintile oamenilor si sa-i abata de la calea cea buna! Baiat bun din fire si sufletist dar nestatornic, Aurel de la Insula Iubirii a facut-o din nou de oaie.

- Diana de la "Insula Iubirii" este des critiata pentru felul in care scrie. De foarte multe ori oamenii o corecteaza, dar de aceasta data a dat-o-n bara si mai rau. Tanara a vrut sa scrie ceva in engleza, dar a starnit o multime de critici.

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” și-au spus adio! Potrivit comentariilor de pe rețelele de socializare, Diana i-a dat papucii lui Aurel, cel alaturi de care și-a oficializat relația in urma cu o luna și jumatate, in cadrul emisiunii „Agenția Vip”. La inceput au susținut ca nu se plac deloc,…