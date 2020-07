Stiri pe aceeasi tema

- Remus Dinu il are invitat la GSP Live, astazi, de la 20:30, pe Ionuț Chirila (54 de ani). Cei doi vor prefața derby-ul etapei din play-off, CS U Craiova - FCSB, meci in care oltenii au un obiectiv clar: victoria. GSP Live revine atat la pauza meciului, cat și la final, cu analiza partidei și reacții…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, l-a sancționat pe Vladimir Plahotniuc din cauza implicarii sale in corupție semnificativa, car a subminat statul de drept Republica Moldova. Despre aceasta ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Dereck J. Hogan, a declarat in cadrul dezbaterilor „Dialog online…

- FCSB a remizat cu FC Botoșani, 1-1, și a ajuns la patru meciuri la rand la victorie, iar echipa roș-albastra se distanțeaza de primele doua clasate din Liga 1, Craiova și CFR Cluj. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat situația de la FCSB și spune ca Gigi Becali este de vina pentru…

- Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova vor primi, in acest an, voucherele de vacanta. Comitetul Director de la SJU a luat aceasta decizie miercuri, urmand sa acorde tichetele in functie de categorii de personal.Anul trecut, angajatii SJU Craiova nu au primit voucherele. SJU vrea…

- Deși se contrau de fiecare data dupa meciurile din Liga 1 , Dumitru Dragomir și patronii echipelor din fotbalul mioritic petreceau mult timp impreuna și in afara fotbalului. Aceștia organizau intre ei partide de poker sau de table. „Eram beton financiar (n.r. – la LPF), eu nu am primit o sticla de tuica,…

- Dumitru Dragomir (73 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost protagonistul unui derapaj deplasat avut la adresa lui Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua. Totul a pornit dupa ce Talpan, inamicul numarul unu al lui Gigi Becali, a oferit o declarație prin care lasa…