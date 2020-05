Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat din cadrul fracțiunii Partidului Democrat a fost diagnosticat cu noul tip ce coronavirus. Anunțul a fost facut de Dumitru Diacov, care a mai anunțat ca ieri a avut loc ședința fracțiunii PD, la care au participat și 5 membri ai Guvernului. In context, președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii,…

- Presedintele fractiunii PDM in Parlament, Dumitru Diacov, spune ca democratii nu vor participa la formarea unui nou Guvern, in cazul in care Executivul condus de Ion Chicu va fi demis de Parlament. Declaratia a fost facuta astazi la sedinta Parlamentului.

- Senatorul Cseke Attila a anuntat, miercuri, ca UDMR va vota incuviintarea starii de alerta, desi ”Guvernul a actionat cu intarziere si incomplet”, iar ”incoerenta si balbele dintre ministri s-au tinut in lant”.”UMDR va vota starea de alerta. Am urmarit activitatea Guvernului din perioada pandemiei.…

- CHIȘINAU, 14 mai Sputnik. Prim-ministrul Ion Chicu a publicat cu puțin timp in urma un scurt mesaj catre cetațenii țarii, prilejuit de implinirea a exact o jumatate de an de la investirea Guvernului pe care-l conduce. El le-a mulțumit oamenilor care au susținut activitatea Executivului in aceasta…

- Partidul Acțiune și Solidaritate este gata sa voteze pentru demiterea actualului Guvern, dar numai atunci cand va exista siguranța și voturile necesare pentru numirea unui Cabinet de Miniștri nou. „Deocamdata nu avem nici certitudinea, nici voturile suficiente”, s spus lidera PAS, la o conferința de…

- Partidul „Șor” a anunțat astazi ca va sprijini o eventuala decizie de a demite Guvernul condus de Ion Chicu și va vota un nou cabinet de miniștri. Formațiunea acuza actuala guvernare „este incapabila sa faca fața problemelor cu care se confrunta Republica Moldova și sa evite o criza economica de proporții,…

- Igor Dodon exclude faptul ca funcția de prim-ministru al Republicii Moldova ar putea reveni Partidului Democrat, dupa alegerile prezidențiale. Asta in contextul in care acordul de coaliție semnat de PD și PSRM prevede ca dupa scrutinul care ar urma sa aiba loc in toamna, democraților le va reveni conducerea…

