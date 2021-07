O alunecare de teren uriașa avut loc in apropiere de Koln. Mai multe persoane au murit și altele sunt date disparute. Autoritațile au declarat pentru AFP ca au fost “confirmate” mai multe decese. Zeci Ambulanțe și mașini de pompieri din mai multe orașe din apropiere de Koln se indreapta spre locul tragediei. In imaginile surprinse […] The post VIDEO Dezastru in Germania. Ploile torențiale au declanșat o alunecare masiva de teren. Autoritațile anunța “mai multe decese” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .