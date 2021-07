Stiri pe aceeasi tema

- Într-un top realizat de Enviromental Working Group (EWG) ies la iveala cele mai toxice fructe, în functie de nivelul de pesticide descoperit. Capșuna este cel mai toxic fruct de pe piața, având în vedere ca ele conduc…

- Clujeanca a postat pe internet fotografii în care se pot vedea tone de deșeuri care blocheaza un râu din Munții Apuseni, dar și câțiva oameni aflați în ambarcațiuni de tip kaiac-kanoe care încearca sa treaca prin mizerie. „Imagini…

- Cargobotul X-Press Pearl, incarcat cu substanțe chimice, a inceput sa se scufunde langa Sri Lanka, dupa ce a ars aproape doua saptamani, informeaza BBC.Scufundarea navei inregistrata in Singapore risca sa provoace un dezastru ecologic.

- In aceasta noapte, in jurul orei 3.00, a izbucnit un incendiu de amploare la o hala din Parcul Industrial Brazi, aparținand Eco Burn Prahova, firma care are ca obiect de activitate ecologizarea prin incinerare a deșeurilor. Incendiul a cuprins intreaga construcție, in suprafața de 4000 metri patrați. …

- In aceasta noapte, in jurul orei 3.00, a izbucnit un incendiu de amploare la o hala din Parcul Industrial Brazi, aparținand Ecoburn Prahova, firma care are ca obiect de activitate ecologizarea prin incinerare a deșeurilor. Incendiul a cuprins intreaga construcție, in suprafața de 4000 metri patrați. …

- Un barbat a publicat fotografii cu gunoaie aruncate împraștiate pe un deal din comuna Florești, în apropierea strazii Razoare. „Seara pe dealul din sus de Razoare. Una e sa arunci caramida și moloz, alta e sa lași pantofi,…

- O nava container a fost cuprinsa de flacari in Oceanul Indian. Autoritațile din Sri Lanka se pregatesc pentru un dezastru ecologic major, deoarece exista riscul ca substanțele chimice periculoase și petrolul care se afla la bordul vasului sa se verse in ocean.

- O nava container a fost cuprinsa de flacari in Oceanul Indian. Autoritațile din Sri Lanka se pregatesc pentru un dezastru ecologic major, deoarece exista riscul ca substanțele chimice periculoase și petrolul care se afla la bordul vasului sa se verse in ocean.