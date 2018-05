Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Dolj urmeaza sa stabileasca daca fenomenul de vreme extrema a afectat culturile agricole sau a produs altfel de pagube. Judetul Dolj s-a aflat sub avertizare meteo de vreme instabila si furtuni, mai multi copaci fiind trantiti la pamant de vantul puternic in Craiova.

- Ploaia cu grindina și vantul puternic de aseara au facut prapad in mai multe localitati din tara. Cea mai grava situatie este in raionul Causeni, unde zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse, iar trei vaci au murit electrocutate de un fir care a cazut la pamant.

- Prognoza meteo 30 martie. Primavara iși intra in drepturi! Temperaturile maxime vor ajunge și la 20 de grade Celsius , iar cele minime, in general, intre 0 si 11 grade. Cerul va mai prezenta unele innorari și va ploua pe arii restranse in nord și in centru, iar noaptea in vestul si nord-vestul teritoriului. …

- Dezastru ecologic in Rezervația Naturala Cheile Lapușului, din Maramureș. Mii de pesti au murit dupa ce apele pline cu resturi de metale din mina Baiuț s-au deversat in rau. Desi este a patra oara, cand se intampla, autoritatile nu se grabesc sa ia masuri. Localnicii se tem ca apa poluata le va distruge…

- In urmatoarele trei zile, vom asista la o usoara crestere a temperaturii aerului, dar vremea se mentine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv in Bucuresti valorile minime se vor mentine in jurul pragului de inghet. Duminica, in cea mai mare parte a țarii valorile termice vor fi…

- In cadrul videoconferintei ce a avut loc astazi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut declaratii despre masurile luate pentru a proteja cetatenii de conditiile meteo periculoase. La ultimul episod de iarna, care a vizat intreaga zona a Balcanilor, au fost probleme si in Bulgaria si implicit au…

- Hackerii rusi au intrat in retelele Guvernului Germaniei. O grupare de hackeri rusi, cunoscuta sub numele APT28, a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza Agerpres . Guverne si experti in securitate…