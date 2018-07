Stiri pe aceeasi tema

- Uruguay vine dupa victorii pe linie in faza grupelor, unde a terminat pe primul loc, dupa rezultatele pozitive din meciurile cu Egipt si Arabia Saudita, ambele cu 1-0, si cu Rusia, tara gazda, 3-0.

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Cupei Mondiale din Rusia incep, astazi, cu meciul Franta – Argentina, care se va disputa de la ora 17.00, la Kazan. Tot astazi, de la ora 21.00, Uruguay si Portugalia vor juca in optimi la Soci, pe Stadionul Fist. Franta va intalni Argentina, sambata, 30 iunie, iar…

- Campionatul Mondial din Rusia si-a consumat faza grupelor, sambata urmand sa aiba loc primele confruntari din optimi. Primul duel al zilei aduce fața in fața doua foste campioane mondiale: Franța vs Argentina. In al doilea meci din seria optimilor, selecționata din Uruguay va da piept cu reprezentativa…

- RUSIA 2018. Optimile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal programeaza meciuri foarte interesante. Capul de afiș este chiar prima partida, cea dintre Franța și Argentina, in timp ce disputa cea mai dezechilibrata se anunța a fi cea dintre Belgia și Japonia. Optimi de finala: Franța – Argentina,…

- Portugalia și Iran se vor duela astazi, de la ora 21:00, intr-un meci crucial in Grupa B a Campionatului Mondial din Rusia. Aseara, sute de fani iranieni au scandat neincetat in fața hotelului in care sunt cazați lusitanii.

- Ziua de luni programeaza ultimele meciuri din Grupele A și B, in urma carora se vor stabili primele dueluri din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial. De la ora 17:00 se vor disputa partidele Uruguay vs Rusia și Arabia Saudita vs Egipt, iar ziua va fi inchisa de confruntarile Spania vs…

- Programul meciurilor din acest sfarșit de saptamana: – vineri – ora 15.00: Egipt – Uruguay, ora 18.00: Maroc – Iran, ora 21.00: Portugalia – Spania; – sambata – ora 13.00: Franta – Australia, ora 16.00: Argentina – Islanda, ora 19.00: ...